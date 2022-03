Eerste rode vlag in Formule 1 al na amper 10 minuten

De eerste vrije training van de Formule 1 in het nieuwe seizoen is al na een kleine 10 minuten stilgelegd. De rode vlag ging uit op het circuit van Sakhir in Bahrein omdat de Alpine-auto van Esteban Ocon tal van onderdelen kwijtraakte zonder noemenswaardige aanleiding. Op beelden was te zien dat een hele zijkant van de roze wagen was verdwenen. De sessie werd afgebroken om de troep van de baan te kunnen verwijderen.

Dertien coureurs hadden op dat moment al een tijd neergezet, onder wie Max Verstappen. Hij had drie ronden gereden in zijn Red Bull. De Duitser Nico H├╝lkenberg, die bij Aston Martin de positief op corona geteste Sebastian Vettel vervangt, moest duidelijk nog wennen aan de auto waarin hij voor aanvang van de training nog geen ronde had gereden. Hij verremde zich voor een bocht, maar hield de auto met enige moeite op de baan.