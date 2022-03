Lewis Hamilton heeft van de overkoepelende federatie FIA een boete van 50.000 euro opgelegd gekregen. De voormalig wereldkampioen in de Formule 1 verscheen na afloop van het vorige seizoen niet op een groot gala in Parijs, hetgeen hij wel verplicht was. De Brit was uitermate teleurgesteld over de manier waarop hij destijds zijn wereldtitel verspeelde aan Max Verstappen.

Hamilton en de FIA hebben afgesproken dat het geld van de boete wordt besteed aan een goed doel.