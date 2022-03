Hamilton laat dit jaar een ‘agressievere’ coureur zien

Lewis Hamilton zal dit jaar een agressievere coureur zijn. “Jullie zullen het zien”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in Bahrein op de eerste trainingsdag van de Formule 1 in het nieuwe seizoen. Het was zijn antwoord op de vraag met welke instelling hij de concurrentiestrijd met Max Verstappen zou aangaan.

De coureur van Mercedes vocht vorig jaar een verbeten duel om de wereldtitel uit met Verstappen. Daarbij kwamen de twee ook meermaals op de baan met elkaar in aanraking. De rivalen begonnen aan de slotrace met evenveel punten. In die hectische Grand Prix van Abu Dhabi wist Verstappen Hamilton te onttronen als wereldkampioen door hem in de laatste ronde in te halen.

“Ik koester geen wrok”, zei de 37-jarige Brit. “Zo zit ik niet in elkaar en zo benader ik het seizoen niet. Ik heb geen last om mee te nemen, want ik kan het verleden niet veranderen. Ik wil wel het beste uit mezelf halen.”

Hamilton was na de testraces vorige week in Bahrein niet al te positief gestemd over de nieuwe Mercedes, die vanwege de nieuwe regels voor aerodynamica heel anders is gestroomlijnd. Hij vond de auto nog niet erg snel en herhaalde die woorden bij de trainingen voor de grand prix. “Ik hoop dat we een en ander geleerd hebben van de testraces en beter inzicht hebben gekregen in hoe we auto sneller kunnen maken, maar ik verwacht geen grote vooruitgang”, zei hij. De Brit reed in de eerste vrije training de zevende tijd.