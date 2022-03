Jakobsen: topdag nodig om mee te doen voor zege in Sanremo

Wielrenner Fabio Jakobsen debuteert zaterdag in Milaan-Sanremo. De sprinter werd pas in laatste instantie toegevoegd aan de selectie van zijn ploeg, maar hij gelooft in zijn kansen. “Ik droom al lang over deze koers”, zegt hij, “al weet ik dat winnen moeilijk wordt.”

Bij zijn ploeg Quick-Step – Alpha Vinyl ontbreken heel wat renners wegens ziekte; wereldkampioen Julian Alaphilippe, Davide Ballerini en Kasper Asgreen. “Ik wist dat ik me gereed moest houden”, zei Jakobsen. “Al tijdens de trainingsstage gaf ik aan dat ik deze wedstrijd wilde rijden. De ploeg zei me dat ik paraat moest staan. Als je in vorm bent, kan een selectie altijd nog veranderen en ik ben nog nooit zo vroeg in het seizoen zo goed geweest.”

Jakobsen verkende afgelopen zondag, nadat hij was afgestapt in Parijs-Nice, de laatste 60 kilometer van de finale. “Het is een koers die ik al kijk sinds ik jong ben. De laatste 100 kilometer langs de kust zijn iconisch.” Wat hij zaterdag kan, weet hij zelf niet precies. “Ik zat nog nooit langer dan 6 uur op de fiets in een wedstrijd of training, dus ik weet niet hoe snel ik nog zal zijn. Maar dit is een wielermonument, ik denk dat je dan net iets meer kan.”

Teamgenoot Mark Cavendish won Milaan – Sanremo in 2009 bij zijn debuut. Dat zou Jakobsen ook wel willen. “Ik heb er met Mark over gesproken, niet onlangs, maar wel afgelopen winter. Dat zou wel wat zijn, als ik dat ook zou kunnen. Makkelijk wordt het niet, je moet als sprinter op die Via Roma geraken en hopen dat er nog iets in de benen zit.”

Op de slotklim, de Poggio, wordt het volgens Jakobsen aanklampen. “Daar gaat het ‘full gas’, vijf minuten lang. Normaal, met de benen die ik nu heb, zou die klim geen probleem mogen vormen. We weten allemaal wie de favorieten zijn, die gaan hard rijden. Als ik zal willen meedoen voor de zege, dan zal ik een echte topdag moeten hebben.”