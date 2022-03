Kogelstootster Schilder verovert brons op WK indoor

Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado brons veroverd. De 22-jarige Volendamse kwam tot een Nederlands record van 19,48 meter. Het goud ging naar de Portugese Auriol Dongmo. Die stootte 20,43 meter ver. De Amerikaanse Chase Ealy pakte met 20,21 meter het zilver.

Voor Schilder is het de eerste medaille op een WK. Op het kampioenschap verbeterde ze tot twee keer toe haar Nederlands record van 19,35 meter. In haar vierde poging kwam ze tot 19,46. In haar laatste poging stootte ze zelfs nog 2 centimeter verder.

Het is de eerste Nederlandse medaille op deze WK.

Op de Olympische Spelen van Tokio bleef Schilder steken in de kwalificaties, maar dit jaar maakt de kogelstootster uit Noord-Holland een gestage opmars. Enkele weken geleden verbeterde Schilder met een worp van 19,26 meter al het oude record van Corrie de Bruin en bij de NK indoor kwam ze tot 19,35. Een week daarvoor had Schilder zelfs al een afstand van 19,72 bereikt, maar die afstand ging niet als nieuw Nederlands record in de boeken omdat er te weinig atleten aan de wedstrijd deelnamen.

Op de WK begon Schilder al goed met een afstand van 19,01. Met haar vierde worp van 19,46 nam ze voor even zelfs de leiding. De Amerikaanse Ealy ging echter in haar vijfde poging over de 20 meter. De Portugese topfavoriete, die op de Spelen van Tokio nog genoegen moest nemen met de vierde plaats, ging daar met 20,43 nog eens overheen.

“Ik ben blij met 19,48, maar ik hoop dat er in het outdoorseizoen nog iets meer inzit”, zei Schilder bij de NOS. “Ik wilde heel graag de finale halen en toen ik doorhad dat ik daarin stond, dacht ik lekker ontspannen zijn en ik zie wel hoe ver ik stoot.” Van de twee stoten van boven de 20 meter van haar concurrenten had ze genoten. “Dat was mooi om mee te mogen maken. Ik ben nog jong. Ik zie wel wat de toekomst brengt.”

Schilder verklaarde haar succes door een goede aanloop. Dat in tegenstelling tot de Spelen, waar haar voorbereiding werd verstoord doordat ze door oude coronacellen nog positief testte en pas later kon vertrekken. “Nu had ik een goede wedstrijd vooraf in Portugal waar ik veel van heb geleerd en kon ik hier pieken.”