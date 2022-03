Pérez vindt dat Formule 1-coureurs met corona moeten kunnen racen

Formule 1-coureurs die positief zijn getest op corona, maar geen of milde symptomen vertonen, zouden moeten kunnen racen. Dat vindt Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. “Ik denk dat het zinvol is als we dat bespreekbaar maken”, zei hij tegen Sky Sports.

De Duitse coureur Sebastian Vettel (Aston Martin) testte enkele dagen voor de openingsrace in Bahrein positief op corona en werd uitgesloten van deelname. Het team heeft zijn landgenoot Nico Hülkenberg laten invliegen als vervanger. Bij de testraces vorige week in Bahrein ontbrak Daniel Ricciardo (McLaren) vanwege een coronabesmetting. De Australiër is hersteld en komt vrijdag in actie in de eerste trainingen.

Pérez miste zelf in 2020 twee races omdat hij corona had opgelopen. Hij vindt dat de teugels inmiddels wel wat losser kunnen. De coronaregels in de Formule 1 zijn dit seizoen aanzienlijk versoepeld. Het verplichte testen is geschrapt, maar de meeste teams houden zelf nog hun eigen regels aan.

“We moeten bespreken of we in het vervolg coureurs toestaan om te racen als de symptomen mild zijn. De coureurs kunnen dat uiteraard zelf beoordelen”, meent Pérez. “Je probeert te voorkomen dat je besmet raakt, maar geluk speelt een grote rol. Ik heb echt te doen met Sebastian en Daniel, maar het kan iedereen overkomen.”