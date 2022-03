Schaatser Roest kiest voor Team Reggeborgh

Schaatser Patrick Roest stapt over naar Team Reggeborgh. De allrounder, die twee zilveren medailles won bij de Olympische Spelen in Beijing, heeft een contract getekend voor twee jaar. Hij is afkomstig van Jumbo-Visma. Een en ander betekent dat Reggeborgh zich naast de sprintactiviteiten nu ook op het allrounden gaat toeleggen.

Dat is een nieuwe uitdaging, zegt trainer en oud-sprinter Gerard van Velde. “Ik heb altijd sprinters bij de mannen getraind, later kwamen daar de vrouwen bij. Nu komt er ook een allround-ploeg naast. Daar spreekt de ambitie van ons team uit. Met Patrick Roest krijgen we één van ’s werelds beste allrounders. Ik ben blij dat hij ons team komt versterken.”

Roest zegt na zeven “mooie en succesvolle jaren” bij Jumbo-Visma toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Hij voelde meteen een klik met zijn nieuwe coaches. “Daarbij heeft Reggeborgh laten zien succesvol te zijn met een hecht team en een goede structuur. Dat sprak me ook aan.”

Robin Derks is, naast Van Velde, vastgelegd als trainer van de allround-ploeg. Derks (34) was de afgelopen vier jaar coach bij TalentNED. Daarvoor was hij vier jaar actief als trainer in Japan en China. De assistent-trainers Michel Mulder en Desly Hill stoppen bij Team Reggeborgh.