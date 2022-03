Shorttrackers reizen al 27 maart naar Canada voor WK

De shorttrackers reizen al op 27 maart naar Canada voor de WK in Montreal. Die vinden plaats van 8 tot en met 10 april. Omdat in Nederland geen ijs meer beschikbaar is, trainen de shorttrackers eerst in Calgary. Op 3 april reist de ploeg door naar Montreal.

Suzanne Schulting verdedigt op de WK vier individuele titels en de titel bij de aflossing. Zij start in het individuele toernooi net als Selma Poutsma en Xandra Velzeboer. Yara van Kerkhof en Rianne de Vries zitten in de selectie voor de aflossing.

Bij de mannen starten Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt in het individuele toernooi. Bram Steenaart, Sven Roes en Friso Emons zijn geselecteerd voor de aflossing, waarop de Nederlandse ploeg eveneens de regerend wereldkampioen is.

De WK shorttrack werden een kleine maand uitgesteld. De internationale schaatsunie ISU kwam tot dat besluit vanwege de recente ontwikkelingen in de wereld, doelend op de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.