Tevreden Verstappen ziet in Ferrari grote uitdager

Max Verstappen kijkt tevreden terug op zijn eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen in de Formule 1. “Het voelde goed en alles aan de auto lijkt zijn werk te doen. De dag is eigenlijk heel soepel en probleemloos verlopen en daar ben ik blij mee”, zei de wereldkampioen na afloop van de tweede vrije training. De coureur van Red Bull was vooral op dreef in de tweede oefensessie bij de Grote Prijs van Bahrein, waarin hij de beste tijd liet noteren.

Verstappen ziet een nieuwe concurrent opdoemen. Het lijkt erop dat niet Mercedes, maar Ferrari de uitdager wordt in de openingsrace van het seizoen op het circuit van Sakhir. “Ferrari ging hard. Het was heel close, maar dat is ook wel weer spannend. Het zou mooi zijn als er door de nieuwe regels meer teams vooraan kunnen strijden. Maar in de trainingen heeft nog geen enkel team in de kwalificatiemodus gereden, dus we weten niet precies waar iedereen staat. Dat zullen we zaterdag zien.”

Charles Leclerc reed in de tweede training in zijn Ferrari de tweede tijd. Hij was slechts 0,087 seconde minder snel dan Verstappen. Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de derde tijd neer.