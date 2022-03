Van der Poel staat voor verrassende rentree in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel maakt volgens Belgische media zaterdag zijn rentree in Milaan-Sanremo. De Nederlandse wielrenner werd vrijdag gesignaleerd in een vliegtuig van Brussel naar Milaan. Zijn ploeg Alpecin-Fenix wil de deelname van Van der Poel aan Milaan-Sanremo niet bevestigen, maar zegt desgevraagd wel later op de dag “iets te communiceren” over de kopman.

De 27-jarige Van der Poel besloot begin dit jaar zijn veldritseizoen te beƫindigen vanwege aanhoudende rugklachten en liet zich in januari ook opereren aan een knie. De verwachting was dat Van der Poel komende week zijn rentree zou maken in de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ook Dwars door Vlaanderen (30 maart) en de Ronde van Vlaanderen (1 april) stonden al op zijn programma.

Het lijkt er nu echter op dat Van der Poel zaterdag in de voorjaarsklassieker over 293 kilometer door Italiƫ al aan de start staat. De viervoudig wereldkampioen veldrijden reed op 27 december zijn laatste wedstrijd. Van der Poel stapte af tijdens de Superprestigecross in Heusden-Zolder. Hij werkte de afgelopen weken in Spanje toe naar zijn rentree.

Heel wat renners meldden zich de afgelopen dagen wegens ziekte af voor Milaan-Sanremo, onder wie de oud-winnaars Jasper Stuyven (2021), Julian Alaphilippe (2019) en John Degenkolb (2015). Ook onder anderen Oliver Naesen en Sam Bennett haakten af.