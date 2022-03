Verstappen rijdt vijfde tijd in eerste training van het seizoen

Max Verstappen is het nieuwe seizoen in de Formule 1 begonnen met de vijfde tijd in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein. De wereldkampioen van Red Bull stond na het eerste half uur nog bovenaan met de beste tijd, maar in het tweede deel gingen vier coureurs iets sneller. De Fransman Pierre Gasly was de snelste in zijn AlphaTauri. Hij klokte 1.34,193. Verstappen zette 1,34,742 neer, ruim een halve seconde langzamer dan Gasly.

Charles Leclerc en Carlos Sainz reden respectievelijk de tweede en derde tijd in hun Ferrariā€™s, met George Russell kort daarachter met de vierde tijd. De nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes was een fractie sneller dan Verstappen. Hamilton noteerde de zevende tijd, hij gaf twee tienden toe op de Nederlander, die op de medium band reed en de snelle softs nog niet gebruikte.

De coureurs gingen vermoedelijk niet voluit, want de tweede vrije training later op vrijdag is in de schemering en dan zijn de omstandigheden op het circuit van Sakhir beter te vergelijken met die van de kwalificatierace op zaterdag.

De eerste training werd na amper 10 minuten al stilgelegd. De rode vlag ging uit omdat de Alpine-auto van Esteban Ocon tal van onderdelen kwijtraakte zonder noemenswaardige aanleiding. Op beelden was te zien dat een hele zijkant van de roze wagen was verdwenen.

De sessie verliep na de korte onderbreking verder zonder problemen. Verstappen reed op het oog vrij comfortabel heel wat rondjes in de RB18, die evenals alle andere auto’s in de Formule 1 grondig is aangepast vanwege nieuwe aerodynamische regels. De nieuwe auto’s moeten dichter achter elkaar kunnen rijden en zo het inhalen makkelijker maken, maar in de training was daar nog weinig van te zien. Verstappen achtervolgde in een van zijn rondes wel heel even Hamilton en haalde hem vlak voor een bocht in.