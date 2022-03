Verstappen toont nummer 1 in eerste training Formule 1

De Formule 1 begint vrijdag officieel aan een nieuw en lang seizoen met de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Bahrein. Max Verstappen rijdt als wereldkampioen met het nummer 1 op zijn Red Bull-auto.

Vorig jaar veroverde de Limburger in de kwalificatie poleposition op het woestijncircuit van Sakhir, maar in de race moest hij Lewis Hamilton van Mercedes voor zich dulden. De race leidde een spannende tweestrijd in tussen Verstappen en Hamilton die pas in december in Abu Dhabi in het voordeel van de Nederlander werd beslecht.

Of de twee rivalen ook dit jaar op eenzame hoogte om de titel strijden, is nog afwachten. De Formule 1 heeft de regels voor aerodynamica drastisch gewijzigd met als gevolg dat de auto’s heel anders gestroomlijnd zijn. Bij de testraces leken Ferrari en Alpine ook heel snel.

Het startveld heeft wel wat wijzigingen ondergaan. Guanyu Zhou maakt namens Alfa Romeo als eerste Chinees zijn debuut in de koningsklasse, de Thai Alexander Albon keert terug in de Formule 1 bij Williams, de Deen Kevin Magnussen is bij Haas de vervanger van de ontslagen Rus Nikita Mazepin en Nico H├╝lkenberg neemt de plek in van de positief op corona geteste Sebastian Vettel bij Aston Martin. De eerste vrije training begint om 13.00 uur.