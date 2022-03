Verstappen voelt geen druk en hoeft niets te bewijzen

Max Verstappen begint vol vertrouwen en zonder druk aan het nieuwe seizoen in de Formule 1. “De motivatie is hetzelfde en zelfs een beetje groter, want ik wil meer races winnen”, zei de wereldkampioen op het circuit van Sakhir in de aanloop naar de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein. “Ik heb vorig jaar bereikt waar ik als kind al van droomde, dus die druk om wereldkampioen te worden is eraf, maar ik ben een autocoureur die wil blijven winnen.”

De coureur van Red Bull veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel mede dankzij een ingreep van wedstrijdleider Michael Masi in de laatste ronden van de slotrace in Abu Dhabi. Masi liet Verstappen en rivaal Lewis Hamilton na een safetycarperiode nog één ronde racen en daarin sloeg de Nederlander genadeloos toe. Hij haalde Hamilton in en voorkwam daarmee de achtste wereldtitel voor de coureur van Mercedes.

Er was veel te doen om de manier waarop het kampioenschap werd beslist, maar Verstappen is er duidelijk over. “Ik ben de verdiende wereldkampioen en hoef niets meer te bewijzen. De mensen kijken te veel naar die laatste race, maar ze vergeten dat ik vorig seizoen de meeste races heb gewonnen, de meeste polepositions heb veroverd en veruit de meeste ronden aan de leiding heb gereden. Een seizoen bestaat uit meer races dan alleen die van Abu Dhabi.”

De 24-jarige Limburger durft nog niet aan een tweede wereldtitel te denken. “Het zal heel moeilijk worden om zoiets nog eens te doen, maar we gaan dat natuurlijk wel proberen. Het belangrijkste is dat we een auto hebben die competitief is en daar kan ik nu nog te weinig over zeggen. De testraces gingen weliswaar goed, maar we rijden door de wijzigingen in de regels in heel andere auto’s dan vorig jaar. Er is nog veel dat we niet weten. De kwalificatie zal het moment worden waarop voor het eerst duidelijk wordt hoe de verhoudingen liggen.”

Wat dat aangaat, neemt Verstappen de opmerkingen van rivaal Hamilton niet heel serieus. De Brit liet na de testdagen van vorige week weten dat Mercedes nog veel snelheid mist en in Bahrein nog absoluut niet om de zege zal kunnen rijden. “Als ik zijn commentaar mag geloven, heeft Mercedes een waardeloze auto gemaakt. Maar dat zeggen ze al sinds 2017 na de testraces en dat spelletje kennen we nu wel. Ik weet zeker dat Mercedes dit weekeinde met een goede auto komt.”