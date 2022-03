Wielrenner Van Aert start met veel vertrouwen in Milaan-Sanremo

Wielrenner Wout van Aert kijkt uit naar Milaan-Sanremo, zaterdag het eerste zogenoemde wielermonument van het seizoen. “Mijn voorbereiding is verlopen zoals ik dat wilde, ik start met veel vertrouwen”, aldus de Belg, die geldt als favoriet.

Van Aert heeft in alle rust kunnen toeleven naar La Primavera. “Na Parijs-Nice was ik behoorlijk moe”, zegt hij in een verklaring van zijn Nederlandse team Jumbo-Visma. “Maar ik heb me optimaal kunnen voorbereiden. Ik heb zondag nog hard gekoerst, maar woensdag voelde ik me weer fit. Ik heb goed kunnen rusten, heb ontspanning kunnen zoeken bij mijn familie en ik heb er leuke dagen opzitten.”

Vertrouwen heeft hij ook in de renners om hem heen. “Het is de eerste keer dat ik echt met zo’n sterke ploeg hier aan de start sta. Daardoor zal ik me lang kunnen sparen. Dat is in elke koers belangrijk, maar in Milaan-Sanremo toch nog net iets belangrijker. Primoz Roglic zal er ook staan. Voor mij is hij een van de beste renners van de wereld. Als je zo iemand erbij hebt, dan betekent dat veel.”