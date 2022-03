Atlete Bol vindt WK-zilver op de 400 meter ook heel mooi

Atlete Femke Bol was tevreden met haar zilveren medaille op de 400 meter bij de WK indoor in Belgrado. De 22-jarige Nederlandse moest in de finale alleen olympisch kampioen Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s voor zich dulden. “Net zoals brons op de Spelen heel mooi was, is deze zilveren medaille ook mooi. Verliezen van de olympisch kampioene is niet het ergste”, zei Bol bij de NOS.

Bol was met de beste seizoenstijd afgereisd naar de WK indoor en zei vooraf dat ze zich verheugde op een duel met de olympisch kampioene. “Ik ben in vorm. Om Miller-Uibo te verslaan, moest ik 100 procent geven en dan moest er nog 5 procent ergens vandaan komen, zei mijn coach. Die 5 procent had ik niet, maar het was echt een goede race”, zei de atlete.

In de halve finales was Bol vrijdagavond nog geklopt door Stephenie-Ann McPherson uit Jamaica. Die pakte na een snelle eerste ronde de koppositie en hield de Nederlandse vervolgens succesvol af. “Ik heb heel veel geleerd van die halve finale. Ik was heel boos op mezelf”, zei Bol. “Dat heeft me superscherp gemaakt. Gelukkig was dat in de halve finale en niet in de finale.”