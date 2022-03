Atlete Sedney op WK zesde in finale 60 meter horden

Atlete Zoë Sedney is bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado als zesde geëindigd op de 60 meter horden. Ze finishte in haar eerste WK-finale in 8,07 seconden. De titel ging naar Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk in 7,78. Devynne Charlton van de Bahama’s pakte het zilver, de Amerikaanse Gabrielle Cunningham het brons.

Sedney won eerder op de avond haar halve finale nog in een tijd van 7,95. Maayke Tjin-A-Lim was gestrand in de halve finales van de 60 meter horden. Eerder op de dag had ze in Belgrado met 8,11 een persoonlijk record gelopen.

Sedney is de derde Nederlandse atlete die de finale op de 60 meter horden wist te bereiken. Marjan Olyslager deed dat in 1987 (vijfde) en 1989 (zesde). Nadine Visser veroverde in 2018 brons. Visser is afwezig op deze WK. Ze liep bij de NK indoor een hamstringblessure op en moet het toernooi in Belgrado noodgedwongen overslaan.