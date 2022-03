FIA: raceleider Masi maakte ‘menselijke fout’ in slotrace

Wedstrijdleider Michael Masi heeft een “menselijke fout” gemaakt tijdens de slotrace van de Formule 1 vorig jaar in Abu Dhabi, maar “naar beste weten en te goeder trouw” gehandeld. De uitslag van het wereldkampioenschap van 2021 is definitief geldig verklaard.

Dat zijn de conclusies uit het onderzoeksrapport van de internationale autosportfederatie FIA naar de controversiële ontknoping van het kampioenschap. Het is de race waarin Max Verstappen de wereldtitel veroverde door in de laatste ronde van de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn rivaal Lewis Hamilton in te halen en te onttronen.

Masi gaf volgens de onderzoekers zijn eigen interpretatie van de sportieve regels en wilde dat de race niet achter de safetycar zou worden beëindigd. Hij gaf vijf auto’s die door raceleider Hamilton op een ronde waren gezet opdracht de safetycar in te halen en zich zo te ‘unlappen’. Zo kon hij Hamilton en Verstappen nog één ronde geven om te racen.

De Australische wedstrijdleider handelde daarmee in strijd met de regels, want hij had eigenlijk alle coureurs die op een ronde achterstand reden voorbij de safetycar moeten sturen. Masi kon volgens de FIA die fout maken omdat het aantal auto’s dat op een ronde was gezet handmatig was bijgehouden. Het was om die reden een menselijke fout.

Verder is de FIA coulant voor Masi, want hij handelde ook in de geest van de Formule 1 om een race bij voorkeur onder de groene vlag te laten finishen – dus niet achter de safetycar – als dat veilig kan. “Het rapport concludeert dat de racedirecteur te goeder trouw en naar beste weten heeft gehandeld gezien de moeilijke omstandigheden, met name gezien de aanzienlijke tijdsdruk waarbinnen beslissingen moesten worden genomen en de immense druk die door de teams werd uitgeoefend”, valt te lezen.

Mercedes ging direct na de race (op 12 december 2021) in protest tegen de uitslag. De renstal vond dat Hamilton de zege en daarmee zijn achtste wereldtitel was ontnomen en wilde dat de uitslag werd geschrapt. Het protest werd afgewezen en Mercedes ging daarna niet meer in beroep. Kennelijk waren de regels ook voor meerdere uitleg vatbaar. Wel nam de FIA het initiatief om de gebeurtenissen in de slotfase van de race in Abu Dhabi grondig te analyseren. Masi werd eerder al uit zijn functie gezet, ook al wordt zijn naam nu gezuiverd door de uitkomsten van het onderzoek.