Hamilton ziet geen snelle oplossing problemen Mercedes-auto

Lewis Hamilton ziet op korte termijn geen oplossing voor de problemen bij Mercedes. “Mensen denken dat we iets achterhouden, maar dat is niet zo. We liggen mijlenver achter bij Red Bull en Ferrari”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen in Bahrein, waar dit weekeinde de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint.

Mercedes was in de testraces al niet bijzonder snel in de nieuwe auto, maar in de eerste vrije trainingen toonde het team nauwelijks vooruitgang. Hamilton reed in de tweede training, waarin de coureurs op de zachte banden voluit gingen, slechts de negende tijd. Hij gaf meer dan een seconde toe op wereldkampioen Max Verstappen, die de snelste was.

“We hebben in het verleden kleine problemen gehad, maar in vergelijking met dit jaar stelde dat niet zoveel voor. We hebben nu echt grote problemen en alles wat we doen om ze te verhelpen lijkt niet te helpen, dus ik vrees dat de oplossing zich pas op de lange termijn aandient. Red Bull is denk ik wel zeven tot acht tienden sneller en Ferrari iets van een halve seconde”, aldus Hamilton.

De Formule 1-auto’s zijn voor dit jaar behoorlijk veranderd. Door regelwijzigingen die vooral te maken hebben met aerodynamica, zijn de wagens heel anders gestroomlijnd. De bedoeling is dat auto’s dichter achter elkaar kunnen rijden. De Grote Prijs van Bahrein vervolgt zaterdag met de derde vrije training, gevolgd door de kwalificatierace.