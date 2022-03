Mercedes ziet Red Bull als grote favoriet voor F1-race Bahrein

Teambaas Toto Wolff is evenals Lewis Hamilton pessimistisch over de kansen van Mercedes in de openingsrace van de Formule 1 in Bahrein. “Zoals we er nu voor staan, doen we niet mee om de zege. Afgaande op de trainingen, kunnen we niet mee met de snelsten en lijkt Red Bull boven iedereen uit te stijgen”, zei de Oostenrijker op het circuit van Sakhir. Red Bull is het team van wereldkampioen Max Verstappen.

“We zijn met bepaalde verwachtingen aan het seizoen begonnen en we voldoen niet aan die verwachtingen. We zijn hard bezig om erachter te komen waar we precies tekortschieten. Ik denk dat het eenvoudige oplossingen zijn, maar het kan een paar races duren voordat we presteren op het gewenste niveau”, aldus Wolff.

De teambaas kan er in zekere zin mee leven dat de Duitse renstal, die jarenlang superieur was in de Formule 1, nu een terugslag meemaakt. “De drastische regelwijzigingen zijn bedoeld om het veld op te schudden, dus het is niet raar dat de pikorde aan het begin van 2022 anders is dan die aan het eind van 2021. Het is voor Mercedes een uitdagende situatie, maar we zijn wel vaker een seizoen slecht gestart en bovenaan geĆ«indigd.”