Mohoric wint klassieker Milaan-Sanremo, Van der Poel derde

Wielrenner Matej Mohoric heeft Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. De Sloveen van Bahrain-Victorious kwam na 293 kilometer solo aan op de Via Roma. Hij bleef de Fransman Anthony Turgis (tweede) en Mathieu van der Poel net voor. De Nederlander vierde met de derde plaats zijn rentree in het peloton.

Mohoric won voor het eerst een klassieker. De Sloveen viel aan in de afdaling van de Poggio, de laatste klim, en bleef de groep met favorieten net voor. Hij behaalde de grootste overwinning uit zijn carrière. Mohoric won afgelopen jaar wel al twee etappes in de Tour de France.

De finale van de 113e editie van ‘La Primavera’ kende traditioneel een lange aanloop. Acht wielrenners gingen er al in de eerste kilometers na Milaan vandoor. Ze kregen maximaal zo’n 7 minuten voorsprong, maar aan de voet van de voorlaatste beklimming, de Cipressa, hadden de vier overgebleven vluchters nog maar minder dan 3 minuten over, vooral dankzij de inspanningen van de renners van Jumbo-Visma.

Op de Cipressa versnelden de ploeggenoten van de Sloveen Tadej Pogacar. Sprinter Fabio Jakobsen, die zijn debuut maakte in de voorjaarsklassieker, moest de ongeveer dertig overgebleven favorieten laten gaan. Aan de voet van de Poggio werden Alessandro Tonelli en Samuele Rivi als laatste vluchters bijgehaald. Bij een aanval van Pogacar zat Wout van Aert, de Belgische kopman van Jumbo-Visma, attent in het wiel. Van der Poel reed het gaatje dicht. Ook de daaropvolgende aanvallen van de Tourwinnaar leverden geen schifting op. Op de aanval van Søren Kragh Andersen kon eerst alleen Pogacar volgen, maar Van Aert en Van der Poel sloten even later ook aan.

In de afdaling versnelde Mohoric. De Sloveen vergrootte zijn voorsprong door vol naar beneden te rijden en door de aarzeling bij zijn concurrenten. In de straten van Sanremo probeerde Turgis het gat nog te dichten, maar ook de Fransman kwam te laat. Hij bleef wel de groep nog voor, waarvan Van der Poel de snelste was voor de Australiër Michael Matthews en Pogacar. Van Aert finishte als achtste.

Voor Van der Poel was het zijn eerste wedstrijd in 2022. De 27-jarige renner van Alpecin-Fenix reed na 27 december geen wedstrijd meer vanwege rugklachten. Hij liet zich in januari ook opereren aan een knie. Pas vrijdag werd bekend dat Van der Poel vanwege ziekte en blessures bij enkele ploeggenoten zou starten in Milaan-Sanremo. In zijn eerste koers maakte hij direct een uitstekende indruk.