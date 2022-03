Odermatt sluit wereldbeker af met vijfde zege op reuzenslalom

Skiër Marco Odermatt heeft het wereldbekerseizoen op de reuzenslalom in stijl afgesloten. De Zwitser behaalde in Courchevel in Frankrijk zijn vijfde zege in acht wedstrijden op dat onderdeel.

Bij de drie wereldbekerwedstrijden die Odermatt niet won op de reuzenslalom, eindigde hij twee keer als tweede en een keer als derde. De skiër was daardoor al zeker van de eindzege in de wereldbeker op de reuzenslalom en ook kon hem de eerste plaats in de algemene wereldbeker al niet meer ontgaan. Bij de Spelen van Beijing won hij vorige maand op de reuzenslalom ook goud.

Lucas Braathen uit Noorwegen werd zaterdag tweede en Loïc Meillard, landgenoot van Odermatt, finishte als derde.