Red Bull respecteert dat Verstappen hitserie Netflix mijdt

Max Verstappen wordt op handen gedragen bij Red Bull. Na jaren opboksen tegen het superieure Mercedes wist de Nederlandse coureur vorig jaar de inspanningen van de Oostenrijkse renstal te belonen met de wereldtitel in de Formule 1. De eerste voor een Nederlander en de eerste voor Red Bull sinds die van Sebastian Vettel in 2013.

Teambaas Christian Horner noemt Verstappen cruciaal voor het team. “Zijn input is enorm. Onze ontwerpers en monteurs hangen aan zijn lippen als hij wat zegt over de auto”, vertelt de Engelsman, die er trots op is dat Verstappen dit seizoen de wereldtitel mag verdedigen met het nummer 1. “Dat het eindelijk gelukt is Mercedes te verslaan en zijn jongensdroom te realiseren, neemt een hoop druk weg.”

Verstappen geniet bij Red Bull het respect van de kampioen die zonder problemen zijn eigen beslissingen neemt. Terwijl Horner een hoofdrol vertolkt in seizoen 4 van de Netflix-serie ‘Drive to Survive’, koos Verstappen ervoor niet actief mee te werken. “Het is over de top. Na seizoen één was het al verpest. Ik ben een vrij nuchtere kerel en ik wil gewoon feiten en geen hype”, zei de Limburger daarover.

“Netflix had heel graag wat meer Max gehad, maar wij respecteren zijn besluit. Hij komt vaak genoeg in beeld in de serie en is zodoende toch een hoofdpersoon in de show, ook al doet hij niet direct mee”, zegt Horner, die zelf wel heel tevreden is over de serie. “Ze geeft een fantastische inkijk achter de schermen en belicht goed de uitdagingen in onze sport. De serie heeft bij massa’s mensen de Formule 1 populair gemaakt.”

Horner weet dat Verstappen ook zonder Netflix razend populair is. Hij noemt de Dutch Grand Prix in Zandvoort een van zijn hoogtepunten van het afgelopen seizoen. “Het publiek en de atmosfeer waren geweldig. De reacties van vreugde en trots bij al die mensen na de zege van Max zal ik nooit vergeten. In mijn ogen was Zandvoort het grootste evenement voor ons.”

De teambaas denkt dat het beste nog moet komen van Verstappen. “Vergeet niet dat hij pas 24 jaar is. Hij zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen en een steeds betere coureur worden. Ik hoop dat we hem dit jaar weer veel races zien winnen, maar ik kan er pas wat zinnigs over zeggen na de race in Bahrein. De Formule 1 heeft de grootste regelwijziging doorgevoerd in 40 jaar en het betekende een gigantische verandering van de auto’s. We krijgen dit weekeinde pas een beetje een beeld van de verhoudingen. Wat ik wel weet is dat we een geweldig team hebben met daarin dezelfde mensen die de auto hebben ontworpen en gebouwd. Er is geen reden om te denken dat we niet nogmaals wereldkampioen kunnen worden.”