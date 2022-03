Sprinter Jacobs klopt op WK titelverdediger Coleman op 60 meter

De Italiaanse atleet Lamont Marcell Jacobs heeft bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado goud gepakt op de 60 meter. De regerend olympisch kampioen op de 100 meter klopte titelverdediger Christian Coleman uit de Verenigde Staten met miniem verschil. Het brons was voor een andere Amerikaan, Marvin Bracy.

Jacobs kwam tot 6,41 seconden en was in duizendsten van een seconde net sneller dan Coleman. De Amerikaanse sprinter had een betere start, maar werd op de lijn geklopt.

Coleman ontbrak afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter. De regerend wereldkampioen op dit nummer had aanvankelijk een schorsing van twee jaar gekregen voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar. Het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden, maar desondanks ontbrak Coleman in Tokio.