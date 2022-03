Tennisser Roeblev naar halve finales in Indian Wells

Tennisser Andrej Roeblev heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi van Indian Wells. De als zevende geplaatste Rus versloeg in de kwartfinale de Bulgaar Grigor Dimitrov in twee sets: 7-5 6-2.

Voor Roeblev was het de dertiende zege op rij. Hij pakte eerder dit jaar de titels op de toernooien in Marseille en Dubai. Op het toernooi in Indian Wells haalde de Rus de laatste vier zonder een set te verliezen.

In de halve finale treft hij de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Serviër Miomir Kecmanovic. De andere halve finale gaat tussen de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.