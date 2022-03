Van der Poel: gemiste kans op zege in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel werd in zijn eerste wedstrijd van 2022 derde in Milaan-Sanremo. De 27-jarige wielrenner was desondanks teleurgesteld en sprak van opnieuw een gemiste kans op de zege in de Italiaanse voorjaarsklassieker. De Sloveen Matej Mohoric zegevierde op de Via Roma. Van der Poel eindigde een jaar eerder als vijfde.

“Ik win de sprint van de grootste favorieten voor de derde plaats. Het was jammer dat we vandaag niet voor de overwinning konden sprinten”, zei de renner van Alpecin-Fenix. “Maar dat is Milaan-Sanremo. De wedstrijd is nu al een paar keer zo geĆ«indigd. Het blijft een heel lastige koers om te winnen.”

Van der Poel zag hoe Mohoric een klein gaatje sloeg in de afdaling van de laatste klim, de Poggio. “We weten allemaal dat hij goed kan dalen, maar de groep was ook groot genoeg om het gat te dichten”, aldus Van der Poel. “Misschien misten we een paar ploeggenoten om hem terug te halen, maar dat is ook koersen. Aan de andere kant verdient hij het ook, als je het kan volhouden tot de streep.”

Voor de Nederlander was het zijn derde deelname aan ‘La Primavera’. “Maar ik zie het als een gemiste kans. Ik word ook steeds ouder”, zei Van der Poel. Zijn laatste wedstrijd op de weg was de klassieker Parijs-Roubaix, die vorig jaar op 3 oktober werd verreden. Toen eindigde hij ook als derde.

Van der Poel maakte bij Milaan-Sanremo zijn rentree terug in het peloton. Hij besloot begin dit jaar zijn veldritseizoen te beƫindigen vanwege aanhoudende rugklachten die waren veroorzaakt door zijn val bij het mountainbiken tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Van der Poel liet zich in januari ook opereren aan een knie.

De viervoudig wereldkampioen veldrijden werkte de afgelopen weken in Spanje toe naar zijn rentree. Die zou hij aanvankelijk pas komende week maken in de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar omdat heel wat ploeggenoten van Alpecin-Fenix ziek of geblesseerd zijn, ging hij op verzoek van de teamleiding al van start in Milaan-Sanremo. Daarin liet Van der Poel zien dat het met zijn vorm wel goed zit, in de aanloop naar klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.