Verstappen grijpt in Bahrein naast pole in eerste grand prix

Het is Max Verstappen niet gelukt in zijn Red Bull-auto poleposition te veroveren in de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De wereldkampioen moest in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein Charles Leclerc in zijn Ferrari voor zich dulden.

Verstappen zette de tweede tijd neer op het circuit van Sakhir, hij gaf ruim een tiende toe op Leclerc. De Nederlander start zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd met het startnummer 1 iets achter Leclerc vanaf de voorste startrij.

Carlos Sainz reed in zijn Ferrari de derde tijd en Sergio PĂ©rez van Red Bull de vierde. Lewis Hamilton noteerde in zijn Mercedes de vijfde tijd.

De Formule 1 heeft de regels voor aerodynamica drastisch gewijzigd, waarvoor de snelste auto’s ter wereld een heel andere stroomlijn hebben gekregen. Het was voor de teams tijdens de trainingen nog zoeken naar de juiste afstelling en snelheid, waardoor de krachtsverhoudingen tussen de teams nog niet heel duidelijk waren.

De kwalificatie gaf een helder beeld. Red Bull en Ferrari zijn snel, het aloude kampioensteam Mercedes komt tekort.