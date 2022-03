Verstappen kan goed leven met tweede plek in kwalificatie

Max Verstappen greep voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen weliswaar net naast poleposition, maar met zijn tweede plaats in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein was de wereldkampioen ook best tevreden. “We hebben een goede auto, een goede raceauto ook. Dat is uiteindelijk het belangrijkste”, zei Verstappen. “Al met al was dit een goede dag en een goede start van een nieuw tijdperk in de Formule 1.”

De kopman van Red Bull moest in de kwalificatie alleen Charles Leclerc in de Ferrari voor zich dulden. De Monegask was 0,123 seconde sneller dan Verstappen. “Het was een spannend gevecht met Charles en Carlos Sainz om pole. Zij hebben het goed gedaan deze winter. De balans in mijn auto was niet fantastisch, maar ook niet slecht; anders zou ik niet op deze positie staan. Ik hoop op een mooie race.”

De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden respectievelijk op de vijfde en negende plaats. Op de vraag of hij teleurgesteld is in de snelheid van de Mercedessen, zei Verstappen lachend: “heel, heel erg ja”.