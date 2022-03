Verstappen maakt in Bahrein opnieuw indruk met snelste ronde

Max Verstappen heeft ook in de derde vrije training voor de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1 de meeste indruk gemaakt. De wereldkampioen was bij de Grote Prijs van Bahrein evenals in de tweede training op vrijdag de snelste in zijn Red Bull-auto. De Nederlander klokte 1.32,544 op het woestijncircuit van Sakhir.

En net als de dag daarvoor zette Charles Leclerc de tweede tijd op de klokken in zijn Ferrari. De Monegask gaf bijna één tiende toe op Verstappen (0,096 seconde). Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, reed de derde tijd. Hij was 0,247 seconde langzamer.

Lewis Hamilton leek zijn Mercedes beduidend beter onder controle te hebben, maar de Brit kon nog niet tippen aan de rondetijden van Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de zesde tijd en zat bijna zes tienden (0,577) achter Verstappen.

Het duurde even voor de 24-jarige Limburger de Red Bull de zon in stuurde voor zijn laatste training voor de kwalificatie. Eenmaal op de baan, zette hij meteen de beste tijd neer. Leclerc dook later onder die tijd en ook George Russell van Mercedes mocht zich even de snelste noemen. Tegen het einde van de training zette Verstappen orde op zaken.

De coureur van Red Bull lijkt de grootste kanshebber voor de eerste poleposition van het jaar, met Leclerc als zijn voornaamste concurrent. De kwalificatierace begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar pakte Verstappen de pole in Bahrein, maar in de race werd hij afgetroefd door Hamilton, die net voor de Nederlander als eerste finishte.