Atleet Tefera klopt Ingebrigtsen op 1500 meter bij WK indoor

De Ethiopiër Samuel Tefera heeft zijn wereldtitel op de 1500 meter geprolongeerd. De indoorkampioen van 2018 versloeg olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen op de WK in Belgrado met een eindsprint in 3.32,77. Voor de 21-jarige Noor was er het zilver met 3.33,02. Het brons ging naar Abel Kipsang uit Kenia in 3.33,36.

Ingebrigtsen had vorige maand bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin het wereldrecord op de 1500 meter nog afgepakt van Tefera. Met 3.30,60 dook de Scandinaviër toen onder de mondiale toptijd die de Ethiopiër in 2019 op 3.31,04 had gezet.

De Amerikaanse Ajee Wilson veroverde de wereldtitel op de 800 meter. Ze bleef met 1.59,09 Freweyni Hailu uit Ethiopië en Halimah Nakaayi uit Oeganda voor.

Ivana Vuleta gaf het Servische publiek in Belgrado iets om te vieren. De verspringster uit Servië pakte het goud met een sprong van 7,06 meter. Het zilver ging naar Ese Brume uit Nigeria (6,85). De Britse Lorraine Ugen pakte het brons met een sprong van 6,82 meter.

Grant Holloway sprintte naar het goud op de 60 meter horden. De Amerikaan, die in de halve finale zijn eigen wereldrecord van 7,29 seconden had geëvenaard, won de finale in 7,39 seconden. Pascal Martinot-Lagarde uit Frankrijk liep in 7,50 seconden naar zilver. Holloways landgenoot Jarret Eaton pakte met 7,53 seconden het brons.