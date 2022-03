Atlete Brinkman wint halve marathon in persoonlijk record

Atlete Nienke Brinkman heeft in Zwitserland een halve marathon gewonnen in een persoonlijk record van 1.10.43. De 28-jarige Brinkman, die op 10 april meedoet aan de marathon van Rotterdam, was een klasse apart op de 21,1 kilometer in Oberriet. De nummer 2 kwam ruim 6 minuten na de Nederlandse over de finish.

Brinkman debuteerde eind vorig jaar in Valencia op de marathon. Ze legde de 42,195 kilometer af in 2.26.34, waarmee ze zich de derde snelste Nederlandse vrouw ooit mag noemen. Alleen Lornah Kiplagat (2.23.43) en Hilda Kibet (2.24.37) waren sneller. Brinkman, die zich met haar tijd plaatste voor de WK atletiek van deze zomer in de Amerikaanse stad Eugene en de EK in M√ľnchen, kreeg direct een plek in het NN Running Team van Jos Hermens. Daar zitten ook mondiale toppers als Eliud Kipchoge, Joshua Cheptegei en Abdi Nageeye in.

In Nijmegen vond zondag de Alfa Laval Stevensloop plaats, die tevens diende als NK halve marathon. Maureen Koster (29) won bij de vrouwen in 1.11.22, bij de mannen ging de Nederlandse titel naar de 22-jarige Luuk Maas: 1.03.54.