De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado met de tweede tijd de finale van de 4×400 meter bereikt. Dat deden Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Andrea Bouma en Lisanne de Witte in een tijd van 3.29,36. Alleen het team van de Verenigde Staten was sneller: 3.28,82.

Femke Bol werd gespaard voor de finale, die om 19.40 uur wordt gelopen.

Ook de Nederlandse mannen bereikten zoals verwacht de finale op de 4×400 meter. Isayah Boers, Nick Smidt, Jochem Dobber en Tony van Diepen kwamen tot de vierde tijd: 3.07,64. De Nederlanders waren afgelopen zomer goed voor zilver op de Olympische Spelen van Tokio achter het team van de Verenigde Staten. De Amerikanen misten de finale, waarvoor Spanje zich met de beste tijd (3.06,98) kwalificeerde. Ook de teams van TsjechiĆ« en BelgiĆ« waren sneller dan de Nederlandse mannen. De finale bij de mannen is om 19.55 uur de afsluiting van de wereldtitelstrijd.

Nederland, net als bij de vrouwen de regerend Europees kampioen, mist Liemarvin Bonevacia die kort voor de WK moest afhaken met een hamstringblessure.