De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado zilver veroverd. Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Femke Bol kwamen tot 3.28,57 minuten. Alleen de atletes van Jamaica waren met 3.28,40 sneller. Het brons was voor Polen in 3.28,59.

Nederland, de regerend Europees kampioen op de 4×400 meter, had zich eerder op de dag met 3.29,36 als tweede geplaatst voor de finale.

Klaver, de nummer 6 van de WK-finale op de 400 meter op zaterdag, nam na 200 meter de leiding en hield die knap vast met de Jamaicaanse Junelle Bromfield in haar rug. Saalberg werd daarna gepasseerd door haar concurrente uit Jamaica. Met De Witte in de baan zakte Nederland terug naar de vierde plaats, ook nog achter de Verenigde Staten en Polen. Slotloopster Bol leek daarna aanvankelijk ook niet veel dichter bij de Poolse Justyna Swiety-Ersetic te komen. Op de laatste dertig meter haalde ze de Poolse en ook de Amerikaanse toch nog in. Alleen de Jamaicaanse Stephenie-Ann McPherson was te ver voor.

Voor Nederland is het de vierde medaille op deze WK indoor. Jessica Schilder haalde eerder brons bij het kogelstoten. Bol pakte zilver op de 400 meter. De estafettemannen grepen kort voor de vrouwen brons op de 4×400 meter.