Ferrari-coureur Leclerc: het kan niet beter

Charles Leclerc kon zijn geluk niet op na de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Ferrari-coureur beleefde in Bahrein een perfect weekeinde met poleposition, winst van de grand prix én de snelste raceronde. “Het kan niet beter”, zei Leclerc met een brede glimlach.

“Pole, de winst en de snelste ronde; ik ben zó blij! Ik blijf mezelf herhalen, maar de afgelopen twee jaar waren ongelooflijk moeilijk voor het team”, zei de 24-jarige Monegask. “We wisten dat dit een grote kans voor ons was. De jongens hebben geweldig werk verricht en een verbazingwekkende auto gebouwd.”

Carlos Sainz maakte het feest van Ferrari compleet door als tweede te eindigen. De Spanjaard profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Max Verstappen, die op de tweede plek reed. “Ferrari is terug, we staan weer waar we moeten staan”, zei Sainz. “Ik zal niet liegen, het was voor mij een lastig weekeinde. Ik had niet de snelheid vandaag, maar ik wist bij te blijven. Toen ik in de laatste rondes wat lichten zag knipperen aan de achterkant van de auto van Max wist ik: dit is mijn kans. Max had pech, hij reed goed genoeg voor de tweede plek denk ik. Maar het is wat het is. Ik ben heel blij voor Ferrari.”

De laatste één-twee van Ferrari was op 22 september 2019 in de Grote Prijs van Singapore. Sebastian Vettel won toen, Leclerc eindigde als tweede.