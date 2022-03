Ferrari lijkt terug ”waar het hoort” en dat is aan de top

Ferrari is ineens weer het gesprek van de dag in de Formule 1. De beroemde Italiaanse renstal heeft een auto gebouwd die in staat lijkt dit seizoen mee te doen om de wereldtitel. De coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz bewezen in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein dat hun auto heel snel is.

Leclerc was zelfs sneller dan Max Verstappen, die tijdens de trainingen in het openingsweekend de meeste indruk had gemaakt in zijn nieuwe Red Bull. De 24-jarige Monegask pakte de pole voor de race op zondag. Hij was een fractie sneller dan de Nederlandse wereldkampioen. Sainz was ook rap en reed de derde tijd.

“De laatste twee jaar zijn extreem moeilijk geweest voor ons, maar ik wist dat het slechts een kwestie van tijd was voordat we weer aan de top zouden terugkeren”, zei Leclerc, die de tiende pole in zijn carrière pakte. “Eindelijk zijn we erin geslaagd om een auto te maken die weer is waar hij verdient om te zijn en dat is op zijn minst meedoen voor het podium.”

De F1-75, zoals Ferrari de auto heeft genoemd die volgens de nieuwe aerodynamische regels is ontworpen, was in de kwalificatie “geweldig”, zei Leclerc. “De tijd verbaasde me echt, want eerlijk gezegd had ik het best lastig omdat mijn banden moeilijk op de juiste temperatuur kwamen. Ik ging er ook vanuit dat Verstappen sneller zou zijn, maar mijn tijd in Q3 bleek goed voor de pole en dat is uiteraard verheugend.”

Ferrari hunkert naar een nieuwe wereldtitel. De laatste is van 2007, toen de Fin Kimi Räikkönen de rode bolide bestuurde. De jaren daarna greep het team steeds mis. Leclerc reed in 2019 een veelbelovend seizoen met twee zeges en nog eens acht podiumplaatsen, maar het jaar daarop bereikte Ferrari een dieptepunt met de zesde plek in het kampioenschap.

“Het is zwaar geweest, maar om die reden genieten we er nu extra van dat we weer terug aan de top zijn”, zei teambaas Mattia Binotto. “Het was wel heel close en dat zal het hele seizoen wel zo blijven denk ik, maar het is prachtig om te zien dat we weer presteren. We hadden natuurlijk ook verwachtingen gewekt in de testdagen, maar dat hoort bij Ferrari. Men verwacht van ons dat we vooraan rijden.”