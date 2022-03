Formule 1-coureurs vragen om donatie voor kinderen Oekraïne

De twintig coureurs in de Formule 1 hebben kort voor de start van de openingsrace in Bahrein aandacht gevraagd voor de noodkreet van Unicef om geld in te zamelen voor kinderen en gezinnen in het door oorlog getroffen Oekraïne en andere conflictgebieden. De coureurs, onder wie wereldkampioen Max Verstappen, verzamelden zich op de startgrid achter een bord met daarop een aansporing een donatie te doen aan het kinderfonds van de Verenigde Naties.

De Formule 1 en de teams hebben al een “gulle donatie” gedaan, zonder het exacte bedrag te noemen.