Golfer Luiten eindigt in Johannesburg in top 10

Golfer Joost Luiten heeft het Steyn City Championship in Johannesburg afgesloten in de top 10. De 36-jarige Nederlander eindigde na vier rondes op een totaal van 272 slagen (-16), goed voor de gedeelde tiende plaats. Luiten had negen slagen meer nodig dan de Zuid-Afrikaanse winnaar Shaun Norris.

De 39-jarige Norris behaalde zijn eerste toernooizege op de DP World Tour, voorheen bekend als de Europese Tour. De Zuid-Afrikaan had drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Dean Burmester.

Luiten sloot het toernooi af met een stabiele ronde met drie birdies. Net als zaterdag eindigde hij op 69 slagen. De dagen daarvoor had Luiten scores van 68 en 66 genoteerd.

Darius van Driel eindigde op de gedeelde 64e plek met 282 slagen. Van Driel sloot af met een wisselvallige ronde met twee bogeys en zelfs een dubbele bogey, maar ook een eagle en drie birdies. Daan Huizing haalde de ‘cut’ niet.