Motorcoureur Márquez mist GP Indonesië na crash kort voor race

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez kan zondag niet deelnemen aan de Grote Prijs van Indonesië in de MotoGP. De Spaanse motorcoureur ging tijdens de opwarmrondes, kort voor de race, onderuit en liep daarbij in ieder geval een hersenschudding op, zo bevestigde de organisatie.

De 29-jarige Márquez was zaterdag tijdens de kwalificatie ook al twee keer gevallen. De Honda-coureur zou daardoor slechts vanaf de veertiende startpositie vertrekken in de tweede WK-race van dit jaar.

De wedstrijd was al ingekort van 27 naar 20 ronden vanwege de extreme hitte in Kuta. Een regenbui heeft de start vertraagd. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo start vanaf pole in de eerste MotoGP-race in Indonesië sinds 1997.