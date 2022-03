Noorse skiër Kristoffersen de beste op de slalom in wereldbeker

De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft voor de vierde keer een kleine kristallen bol veroverd, als winnaar van een wereldbekerklassement. De 27-jarige Kristoffersen stelde tijdens de afsluitende wereldbekerwedstrijd in Courchevel de eindzege op de slalom veilig. De Noor eindigde op de Franse piste als tweede achter zijn landgenoot Atle Lie McGrath.

De 21-jarige Noor won de slalom in Courchevel in 1.34,52, Kristoffersen gaf 0,37 seconde toe. Zijn grootste concurrent in het wereldbekerklassement, landgenoot Lucas Braathen, kwam niet verder dan de elfde plek op 1,22 en zakte daardoor op de ranglijst van de tweede naar de vierde positie. Kristoffersen veroverde de kristallen bol met 451 punten, 90 punten meer dan de Oostenrijker Manuel Feller.

De Zwitser Marco Odermatt verzekerde zich eerder in de week al van de eindzege in het algemene wereldbekerklassement. Het leverde Odermatt een grote kristallen bol op. De Noor Aleksander Aamodt Kilde eindigde als tweede, Kristoffersen werd derde in de algemene wereldbeker.

Kristoffersen won het slalomklassement in 2016 en 2020 ook al. Twee jaar geleden was hij ook de beste in het klassement van de reuzenslalom.