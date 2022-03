Problemen auto Verstappen kwamen ‘vanuit het niets’

De technische problemen bij de auto van Max Verstappen kwamen compleet uit de lucht vallen. Dat zei een teleurgestelde teambaas Christian Horner van Red Bull na de Grote Prijs van Bahrein, waarin de wereldkampioen vlak voor het einde van de race uitviel met een defect stuur en brandstofsysteem. “Dit kwam volkomen onverwachts. We hebben deze problemen nooit eerder gezien, dus het mag duidelijk zijn dat we die auto gaan strippen en uitzoeken wat er aan de hand was. Het lijkt er wel op dat de problemen met elkaar te maken hebben”, aldus de Engelsman.

“Het is heel teleurstellend dat onze beide coureurs uitvallen in een race waarin we de kans hadden op een podiumfinish. We verliezen dure punten”, vervolgde Horner. “Het is van belang dat we snel uitvinden wat er loos is, zodat we volgende week in Saudi-Arabië nog sterker kunnen terugkomen. Want het is wel bemoedigend dat we een auto hebben die de strijd aankan. We stonden op de voorste startrij en zagen een mooi gevecht tussen Max en Charles Leclerc, maar moeten ook constateren dat Ferrari nog net wat sneller is.”

Teamgenoot Sergio Pérez schoof door het uitvallen van Verstappen op naar de derde plaats en leek de grand prix nog enigszins te redden voor Red Bull, maar de Mexicaan moest in de laatste ronde ook naar de kant. “Ik voelde al een aantal ronden dat ik vermogen aan het verliezen was en ik had waarschijnlijk een soortgelijk probleem als Max met het brandstofsysteem. De motor hield er gewoon mee op. Het is moeilijk te verteren. Een ongelukkige start van ons seizoen, maar het jaar is lang in de Formule 1 en we hebben pas één race gehad.”