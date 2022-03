Tennisster Swiatek verslaat Sakkari in finale Indian Wells

Tennisster Iga Swiatek heeft op het WTA-toernooi van Indian Wells haar vijfde toernooizege geboekt. De als derde geplaatste Poolse versloeg in de finale Maria Sakkari uit Griekenland in twee sets: 6-4 6-1.

Voor de 20-jarige Poolse is het de tweede toernooizege van 2022. Eerder dit jaar won ze het toernooi in Doha. Met de zege stijgt de Poolse, die in 2020 verrassend Roland Garros op haar naam schreef, naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Die wordt aangevoerd door de Australische Ashleigh Barty.