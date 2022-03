Van der Schaaf strandt met pr in halve finale 60 meter horden

Atleet Liam van der Schaaf is bij de wereldkampioenschappen indoor in Belgrado gestrand in de halve finales op de 60 meter horden. Met een persoonlijk record van 7,69 seconden eindigde Van der Schaaf in de derde halve finale als zevende.

De Fransman Wilhem Belocian zette in de halve finale met 7,53 de beste tijd neer. De finale volgt later zondag.

De Amerikaanse hordenloper Grant Holloway had eerder in de tweede halve finale zijn eigen wereldrecord van 7,29 geƫvenaard. Die toptijd had de regerend wereldkampioen op de 110 meter horden eerder gelopen in februari vorig jaar in Madrid.