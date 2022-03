Verstappen opent F1-seizoen met nummer 1 vanaf plek 2 in Bahrein

Max Verstappen rijdt zondag zijn eerste grand prix in de Formule 1 als regerend wereldkampioen. De 24-jarige coureur van Red Bull begint zijn achtste seizoen in de koningsklasse vanaf de tweede startplek in de Grote Prijs van Bahrein.

Charles Leclerc vertrekt van poleposition. De Monegask was zaterdag in de kwalificatie in zijn Ferrari een fractie sneller dan de Nederlander. De tweede startrij wordt eveneens bezet door Red Bull en Ferrari. De Spanjaard Carlos Sainz start voor de Italiaanse renstal vanaf de derde plek en Verstappens teamgenoot Sergio PĂ©rez vanaf de vierde.

Daarachter staat op de vijfde startplek Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, die vorig jaar in de slotrace in Abu Dhabi door Verstappen werd onttroond, heeft een nieuwe Mercedes die duidelijk nog snelheid tekort komt.

Vorig jaar won de Brit nog de race op het woestijncircuit van Sakhir. Hij troefde toen nipt Verstappen af, die van pole was vertrokken. De openingsrace begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. In Bahrein is het dan al avond.