Verstappen staat na race vol problemen met lege handen

Een race vol problemen eindigde voor Max Verstappen in de pitsstraat. Met nog drie rondes te gaan in de Grote Prijs van Bahrein moest de wereldkampioen zijn kapotte Red Bull-auto in de garage parkeren, terwijl hij afkoerste op de tweede plaats. Vermoedelijk was een haperende benzinepomp de oorzaak van zijn uitvalbeurt in de openingsrace van het seizoen.

“Het leek alsof er geen benzine meer naar de motor kwam. Hij sloeg af en toen was het klaar”, zei Verstappen bij Viaplay. “Het was sowieso een moeilijke wedstrijd, ik had niet de balans van vrijdag in de auto. Hij was heel moeilijk te rijden. En als ik een beetje wilde aanzetten, dan werden de remmen gelijk te warm en moest ik weer ‘liften’. De strategie was ook niet helemaal top. Ik had twee keer na mijn pitsstops de leiding kunnen nemen. Maar omdat ze me vertelden dat ik de eerste ronde na de stop rustig moest rijden, lukte dat niet. De volgende keer ga weer op mijn eigen gevoel af. Na de laatste pitsstop was er ook iets mis met het stuur. Normaal draait dat heel soepel, maar ik moest nu heel veel kracht zetten om er een beetje beweging in te krijgen. Hoe harder ik ging, hoe meer problemen ik had.”

Verstappen koerste af op de tweede plaats achter de dominante Ferrari-coureur Charles Leclerc, tot de Red Bull stilviel. “Ik dacht: met deze problemen is tweede worden een super resultaat. Maar toen ging er iets mis met de benzinepomp. Je kan met iets heel kleins het kampioenschap verliezen. Dit zijn dure punten.”

In de laatste ronde viel ook zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez uit. “Dat we met twee auto’s uitvallen en 0 punten scoren, is dramatisch”, aldus Verstappen.