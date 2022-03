Verstappen verwacht spanning tot het eind in openingsrace Bahrein

Max Verstappen verwacht spanning tot het einde in de Grote Prijs van Bahrein. “Vorig jaar werd de race hier ook beslist in de laatste twee ronden en ik denk dat we een soortgelijke race krijgen”, liet de wereldkampioen weten tijdens de rijdersparade langs de tribunes van het circuit in Sakhir. De Grote Prijs van Bahrein is de eerste van het seizoen in de Formule 1.

“Ik moet punten scoren”, zei de coureur van Red Bull verder. “Ik heb een auto die competitief is, dus ik zal mijn best doen om aan te vallen en te winnen. Maar het zal een lange race worden; het is op dit circuit altijd moeilijk de banden goed te houden.” Verstappen start om 16.00 Nederlandse tijd vanaf de tweede startplek. De Monegask Charles Leclerc van Ferrari staat op poleposition.”

Verstappen werd tijdens de rondrit op de open oplegger vanaf de hoofdtribune luid aangemoedigd door zijn fans. Er zitten weer heel wat mensen in het oranje langs het circuit in Bahrein. “Ik heb in al die jaren zo ongelooflijk veel steun gehad van de supporters, ik kijk er ook dit seizoen weer naar uit.”