Wereldkampioen Verstappen begint seizoen met grote deceptie

Max Verstappen is het nieuwe seizoen in de Formule 1 met een grote deceptie begonnen. Hij viel enkele ronden voor het einde uit in de Grote Prijs van Bahrein met mankementen aan zijn Red Bull. De wereldkampioen lag op dat moment tweede achter de Ferrari van Charles Leclerc.

De Monegask won de openingsrace van het nieuwe seizoen. Zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz maakte het succes van Ferrari compleet met de tweede plaats. Lewis Hamilton reed tamelijk verrassend naar de derde plaats in zijn Mercedes.

De 24-jarige Limburger vocht op het woestijncircuit van Sakhir een adembenemend duel uit met Leclerc, die van poleposition was vertrokken en er constant in slaagde aanvallen van Verstappen af te slaan. De Nederlander probeerde het vaak, maar hij kreeg het niet voor elkaar de koppositie in te nemen en klaagde over de boordradio vaak over zijn banden, de besturing van zijn auto en het hybride systeem in de RB18.

De race in Bahrein was de eerste in het “nieuwe tijdperk” van de koningsklasse, waarin de auto’s met grotere banden rijden en heel anders gestroomlijnd zijn; bedoeld om de auto’s dichter achter elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken. Het publiek kwam niet bedrogen uit. De eerste race van het seizoen werd er een vol actie en inhaalmanoeuvres.

Het meeste spektakel voltrok zich in de ronden 17 tot en met 19, waarin Verstappen en Leclerc fel vochten om de koppositie en elkaar beurtelings inhaalden. Bij de derde poging verremde Verstappen zich en in de rook van het oververhitte rubber nam Leclerc opnieuw de leiding.

Verstappen leek zich gewonnen te geven en reageerde ook geagiteerd op verzoeken vanuit het team om voorzichtiger te doen met zijn banden. Hij ging nogmaals een keer de pitstraat in voor nieuwe banden, maar kort nadat hij weer terug op baan was vloog de AlphaTauri van Pierre Gasly in de brand. De Fransman wist aan de vlammen te ontsnappen, maar de safetycar kwam wel de baan op en het veld klonterde weer samen.

Het leek een uitgelezen kans voor Verstappen om in de slotfase nogmaals een aanval te doen op de koppositie, maar op drie ronden voor het einde gaf hij op met ogenschijnlijk een stuurprobleem. Terwijl hij gedesillusioneerd zijn Red Bull parkeerde in de pitstraat, reden de Ferrari’s naar de eerste en tweede plaats. Daarbij profiteerden ze ook nog van een crash in de laatste ronde van Sergio PĂ©rez, waarmee Red Bull in de eerste race van het jaar twee uitvalbeurten noteerde.