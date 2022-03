Wereldkampioene Balsamo wint wielerkoers Trofeo Alfredo Binda

De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de 47e Trofeo Alfredo Binda gewonnen, een wielerkoers uit de WorldTour voor vrouwen. De wereldkampioene was na zo’n 140 kilometer de snelste in een sprint van een uitgedunde groep. De renster van Trek-Segafredo hield haar landgenotes Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin achter zich. De Nederlandse Chantal van den Broek- Blaak finishte als vierde.

In de koers moest onder andere de Orino vier keer worden beklommen. Bij de laatste keer lag de top op zo’n 5 kilometer voor de finish, geen van de rensters in de eerste groep slaagde erin weg te rijden.

Voor Balsamo was het haar derde zege in de regenboogtrui. De 24-jarige Italiaanse won afgelopen najaar een rit in de Women’s Tour en vroeg in dit jaar een etappe in de Setmana Valenciana. Vorige week was ze tweede achter Lorena Wiebes in de Ronde van Drenthe.

De koers moest na een kleine 50 kilometer worden stilgelegd omdat er op het parcours, voordat de rensters zouden passeren, twee auto’s op elkaar waren gebotst. Daardoor was de weg enige tijd gestremd en werd de route enigszins aangepast.