Wielrenner Zijlaard wint Olympia’s Tour

Wielrenner Maikel Zijlaard heeft de 68e editie van Olympia’s Tour gewonnen. De 22-jarige wielrenner van de ploeg VolkerWessels verdrong landgenoot Elmar Reinders in de vierde en laatste etappe van de eerste plaats in het klassement. De laatste rit, met start en finish in Assen, werd gewonnen door de Brit Jim Brown.

Reinders (30) had een dag eerder de derde rit in Leek gewonnen voor Zijlaard en begon als leider aan de slotetappe. Door materiaalpech raakte Reinders echter op achterstand en hij kon niet meer terugkomen vooraan. Zijlaard sloot de laatste etappe af als vijfde en pakte de eindzege.

Olympia’s Tour is de oudste etappekoers van Nederland. De voorgaande twee edities gingen als gevolg van de toen geldende coronabeperkingen niet door. De wielerronde is van oudsher een etappekoers waarin talenten zich in de kijker kunnen rijden bij profteams. Op de erelijst prijken de namen van onder anderen Lars Boom, Cees Bol en Dylan van Baarle.

“Het is zaak om steeds voorin te zitten in deze ronde en altijd bij de les te zijn”, zei Zijlaard, die de eindzege pakte zonder een etappe te winnen. “Elmar Reinders was deze week heel sterk, maar pech hoort er ook bij.”

Zijlaard was blij met de eindzege. “Dit is een heel grote koers. Ik ben blij dat ik hem zo goed heb kunnen eindigen en dat ik zo goed was. Ik denk dat ik geen enkele rit buiten de top 10 ben geĆ«indigd. Het enige wat ik weet, is dat ik goed bezig ben. Dan hoop ik deze lijn door te trekken. Mijn grote doel is opnieuw een profcontract te tekenen.”