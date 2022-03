Bahrain-Victorious: Colbrelli in stabiele toestand in ziekenhuis

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli is volgens zijn ploeg Bahrain-Victorious in stabiele toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De wielerploeg bedankt de organisatie van de Ronde van Catalonië en de medici voor hun steun en hulp.

Na de eerste rit van de Ronde van Catalonië zakte Colbrelli in Sant Feliu de Guíxols in elkaar. Medici zouden de 31-jarige Italiaan een hartmassage hebben gegeven, waarna de renner naar het ziekenhuis werd gebracht voor nader onderzoek.

“Na de sprint was Colbrelli bewusteloos. Hij onderging verdere medische hulp en zijn toestand was stabiel toen hij in een ambulance naar Hospital Universitari de Girona werd gebracht om zijn toestand verder te onderzoeken. Bahrain-Victorious wil de organisatoren en de medische teams bedanken voor hun steun en hulp”, schreef de ploeg in een korte update op sociale media.

Colbrelli werd vorig jaar Europees kampioen en schreef Parijs-Roubaix op zijn naam. Hij stapte onlangs wegens bronchitis uit Parijs-Nice. Om die reden moest hij zich afgelopen weekend ook afmelden voor Milaan-Sanremo.

De Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange) won, voor Colbrelli, de eerste etappe.