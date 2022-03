Handbalster Knippenborg beëindigt interlandloopbaan

Handbalster Lynn Knippenborg (30) heeft besloten haar interlandloopbaan te beëindigen. Ze kwam 114 keer uit voor Oranje en ze kwam 137 keer tot scoren.

Knippenborg pakte met het Nederlands team zilver op het WK van 2015 in Denemarken. Twee jaar later werd ze met Oranje derde op het WK in Duitsland. Op het WK van 2019 in Japan, waar Nederland wereldkampioen werd, ontbrak ze in de selectie.

“Persoonlijk ben ik gegroeid en ik heb er mooie vriendschappen aan overgehouden die voor het leven zijn”, aldus Knippenborg. “Het heeft mij veel gebracht. Het hoogtepunt was voor mij de eerste medaille die we wonnen in Denemarken. Het was niet verwacht, maar wij hadden daar jarenlang naar toegewerkt. Dat alles dan op zijn plek valt is het mooiste moment uit mijn interlandcarrière.”

In december 2021 speelde Knippenborg voor het laatst in Oranje.