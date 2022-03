Matthews wint eerste rit in Ronde van Catalonië

Michael Matthews heeft de eerste rit van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De 31-jarige renner van Team Bike-Exchange was in Sant Feliu de Guíxols de snelste in de massasprint. De 31-jarige Matthews troefde in de Spaanse kustplaats de Italiaan Sonny Colbrelli en Quentin Pacher uit Frankrijk af.

Wout Poels was op de vijftiende plek de beste Nederlander, Sam Oomen werd negentiende en Tom Dumoulin 21e.

De Ronde van Catalonië duurt een week. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Brit Adam Yates.